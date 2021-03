Chi è Paola Turani: Altezza, Biografia, Età, Lavoro, Marito e Gravidanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) Paola Turani è una modella e influencer originaria di Bergamo, diventa popolare grazie ai suoi scatti pubblicati su Instagram. Oggi è una delle influencer più seguite in Italia che come Roberta Carluccio vanta più di 1milione di followers. Chi è Paola Turani? Nome: Paola Turani Data di nascita: 10 Agosto 1987 Età: 32 anni Altezza: 178 cm Peso: info non disponibile Segno Zodiacale: Leone Luogo di nascita: Sedrina (Bergamo) Professione: Modella e influencer Misure: 86-62-92 Tatuaggi: nessuno ma ha un piercing all’ombelico Profilo Instagram Ufficiale: @PaolaTurani Seguici sul nostro profilo Instagram ufficiale: @chiecosa.it Biografia Paola Turani nasce in provincia di ... Leggi su chiecosa (Di mercoledì 31 marzo 2021)è una modella e influencer originaria di Bergamo, diventa popolare grazie ai suoi scatti pubblicati su Instagram. Oggi è una delle influencer più seguite in Italia che come Roberta Carluccio vanta più di 1milione di followers. Chi è? Nome:Data di nascita: 10 Agosto 1987 Età: 32 anni: 178 cm Peso: info non disponibile Segno Zodiacale: Leone Luogo di nascita: Sedrina (Bergamo) Professione: Modella e influencer Misure: 86-62-92 Tatuaggi: nessuno ma ha un piercing all’ombelico Profilo Instagram Ufficiale: @Seguici sul nostro profilo Instagram ufficiale: @chiecosa.itnasce in provincia di ...

Paola Turani incinta: in arrivo il primo figlio con il marito Ricky, l’annuncio La nota fashion blogger italiana condivide con i fan la lieta notizia sulla sua gravidanza, confermando così i sospetti dei fan delle ultime settimane ...

