Chi è Leyna Bloom | la prima cover girl trans | afro americana e asiatica

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Sport Illustrated dedica la nuova copertina del suo famoso Swimsuit Issue a Leyna Bloom, prima modella transgender afro americana e asiatica a comparire sulla rivista. Per lei si tratta dell’ennesimo record conquistato: è stata la prima donna trans e nera a posare per Vogue India e a vestire i panni di protagonista in una pellicola in concorso a Cannes, dal titolo Port Authority. Nel frattempo è diventata un’icona assoluta della ball culture newyorkese (cioè tutto quell’insieme di competizioni tra varie house della comunità LGBTQ) e ha calcato le più importanti passerelle al mondo.