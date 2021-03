Chi è Francesca Lodo? Età, Ex Fidanzato, Instagram e Vallettopoli (Di mercoledì 31 marzo 2021) Francesca Lodo è una showgirl e influencer originaria di Cagliari di 38 anni. Nota per essere stata una delle “letterine” del programma di Gerry Scotti, Passaparola, Francesca Lodo partecipa alla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi. Chi è Francesca Lodo? Nome: Francesca Lodo Segno Zodiacale: Leone Età: 38 anni Data di nascita: 1 agosto 1982 Luogo di nascita: Cagliari Professione: showgirl, modella e influencer Altezza: 177 cm Peso: 53 kg circa Tatuaggi: non disponibile Profilo Instagram Ufficiale: @Francesca.Lodo Seguici nel nostro profilo Instagram Ufficiale: @chiecosa.it Biografia di Francesca ... Leggi su chiecosa (Di mercoledì 31 marzo 2021)è una showgirl e influencer originaria di Cagliari di 38 anni. Nota per essere stata una delle “letterine” del programma di Gerry Scotti, Passaparola,partecipa alla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi. Chi è? Nome:Segno Zodiacale: Leone Età: 38 anni Data di nascita: 1 agosto 1982 Luogo di nascita: Cagliari Professione: showgirl, modella e influencer Altezza: 177 cm Peso: 53 kg circa Tatuaggi: non disponibile ProfiloUfficiale: @Seguici nel nostro profiloUfficiale: @chiecosa.it Biografia di...

