Chi è Elenoire Ferruzzi: News Covid, Biografia, Trans, Età e Instagram (Di mercoledì 31 marzo 2021) Elenoire Ferruzzi è un'artista, showgirl e icona Trans nota nel mondo LGBTQ+ e non solo, con circa 70 mila followers su Instagram e famosa soprattutto per alcuni suoi tormentoni come il motto Carpisa è il male! oppure Vado ad ammaestrare le foche monache! Elenoire è ricoverata per Covid 19 da qualche giorno e le sue condizioni di salute preoccupano. Chi è Elenoire Ferruzzi? Nome D'Arte: Elenoire Ferruzzi Data di nascita: non disponibile Segno Zodiacale: non disponibile Età: non disponibile Luogo di Nascita: non disponibile Professione: Showgirl e gay icon Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: Nessun Tatuaggio Visibile ma un tratto distintivo sono le unghie molto lunghe

laDonnainBici : @nonmuntoni @perchetendenza Quale merda? Non so chi cazz0 è l'ho vista ridere come una scrofa con quella bestia del… - michela17658570 : RT @StefanoGuerrera: mi dispiace molto per Elenoire, spero nel miracolo e spero si riprenda. Chi anche in una situazione del genere riesce… - flamanc24 : RT @StefanoGuerrera: mi dispiace molto per Elenoire, spero nel miracolo e spero si riprenda. Chi anche in una situazione del genere riesce… - elenoirecaltier : @ashleyskyes però beh che dire bella bionda beato chi ti bomba, cioè Me, elenoire - martyorti : @SirDistruggere Mi addolora ció, la seguo sui social e mi ha dato delle botte di motivazione in un periodo in cui s… -