Chi è Antonio Medugno: Biografia, Età, Influencer, Tatuaggi, Tik Tok e Instagram (Di mercoledì 31 marzo 2021) Antonio Medugno è un giovane modello di 23 anni che sta conquistando molta notorietà grazie ai suoi video coinvolgenti su Tik Tok!, su cui vanta già 2 milioni e 700 mila follower. Chi è Antonio Medugno? Nome: Antonio Medugno Segno Zodiacale: non disponibile Età: 23 anni Data di nascita: 1998 Luogo di nascita: Napoli Professione: modello e Influencer Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: almeno 3: sulle braccia e sotto il pettorale destro Profilo Tik Tok: @AntonioMedugno Profilo Instagram Ufficiale: @Antonio.Medugno Seguici nel nostro profilo Instagram Ufficiale: ... Leggi su chiecosa (Di mercoledì 31 marzo 2021)è un giovane modello di 23 anni che sta conquistando molta notorietà grazie ai suoi video coinvolgenti su Tik Tok!, su cui vanta già 2 milioni e 700 mila follower. Chi è? Nome:Segno Zodiacale: non disponibile Età: 23 anni Data di nascita: 1998 Luogo di nascita: Napoli Professione: modello eAltezza: non disponibile Peso: non disponibile: almeno 3: sulle braccia e sotto il pettorale destro Profilo Tik Tok: @ProfiloUfficiale: @Seguici nel nostro profiloUfficiale: ...

Advertising

NicolaPorro : È terribilmente antipopulista, ma ci sono diverse buone ragioni per cui andavano vaccinati prima i rappresentanti d… - QPeriscopica : @Antonio_Caramia Un modo per capovolgere il senso del “principio di precauzione” che dovrebbe applicarsi quando non… - MondoDiVersi : RT @nicolettamart14: 'Verrà così una sola mente, a dire unita noi chi siamo; verrà e non sapremo mai se siamo venuti o se solo stiamo andan… - p__antonio : Leggevo l’intervista a Sacchi e pensavo a chi riduce i successi di Guardiola semplicemente alla rosa che ha e non a… - Andinika6 : @antonio_parrini @paulolden1 @pasquino2000 Con chi parli? -