Che fine ha fatto la tata di Casa Vianello? Cosa fa oggi Giorgia Trasselli (Di mercoledì 31 marzo 2021) La tata, il personaggio interpretato da Giorgia Trasselli con Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, è noto a tutti. E lei Cosa fa oggi?. ‘La tata’, Giorgia Trasselli, a lungo ha rappresentato un personaggio molto amato del passato per via della sua recitazione in ‘Casa Vianello‘ al fianco di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Leggi anche L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 31 marzo 2021) La, il personaggio interpretato dacon Raimondoe Sandra Mondaini, è noto a tutti. E leifa?. ‘La’,, a lungo ha rappresentato un personaggio molto amato del passato per via della sua recitazione in ‘‘ al fianco di Raimondoe Sandra Mondaini. Leggi anche L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

robersperanza : Ho appena firmato un’ordinanza che dispone per arrivi e rientri dai Paesi dell’Unione Europea tampone in partenza,… - matteosalvinimi : #Salvini: gli sbarchi in Italia non sono un problema solo nostro, ma europeo. Che fine hanno fatto le tante promess… - Agenzia_Ansa : In arrivo l'ordinanza del ministro Speranza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell'Unione Europea, tampone… - miperdociao : Silenzio davanti ai lieto fine che la poesia s' inventa per salvare la realtà. - xxmyIrishblonde : @serenastilinski Ahahahha ciaoo scusa alla fine mi son detta che dovevo dormire per forza -