(Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – “Da questa mattina 21sono diventati ufficialmente dipendenti comunali. Con la sottoscrizione dei relativi contratti, è stato raggiunto un traguardo”. Ad annunciare, a nome dell’amministrazione comunale la notizia, è il sindaco Enzoche, nell’aula consiliare, ha salutato i nuovi dipendenti. “E’ una– ha aggiunto il Sindaco – per ie per le loro famiglie, ma anche per la nostra amministrazione. Finalmente diamo dignità dia persone che da più di 25 anni prestano la loro attività in favore dell’ente. Da oggi per loro inizia una nuova fase fatta di garanzie. Per il Comune è una ...

Advertising

anteprima24 : ** #Cesa, assunti 21 #Lavoratori socialmente utili. Guida: 'Giornata importante' ** -

Ultime Notizie dalla rete : Cesa assunti

anteprima24.it

...ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Lorenzosi ...una seconda graduatoria per quella dei concorsi di cui unica cattedra di merito per poi essere......ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Lorenzosi ...una seconda graduatoria per quella dei concorsi di cui unica cattedra di merito per poi essere...Cesa (Ce) – “Da questa mattina 21 lavoratori socialmente utili sono diventati ufficialmente dipendenti comunali. Con la sottoscrizione dei relativi contratti, è stato raggiunto un traguardo importante ...Una su tutte: c’è qualche amministratore di Cesa in conflitto di interessi ... Che peraltro è di competenza del richiedente, il quale si assume la responsabilità di ciò che presenta agli ...