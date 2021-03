Centenario di Laura Conti | madre dell’ambientalismo italiano di S Lombardo

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 31 marzo 2021) (di Simonetta) “Una coltivazione di una sola pianta a perdita d’occhio, percorsa da un uomo su un trattore e trattata con sostanze chimiche di ogni genere, è molto più simile a un immenso laboratorio di microbiologia nel quale un uomo si aggira in un panorama di provette e di microscopi, che a una fattoria tradizionale o a un bosco. E’ verde, questo sì. Ma anche il panno del biliardo è verde”. Una sintesi efficace dei rischi delle monocolture che oggi non suona sorprendente: è perfettamente allineata al percorso deciso dall’Unione europea con il Green Deal e le strategie Farm to Fork e Biodiversità. Ma– nata esattamente cent’anni fa, il 31 marzo del 1921 – l’ha scritta in un libro uscito nel gennaio del 1986, “Terra a rendere”. Erano gli anni in cui il pensiero ecologista faceva fatica ad affermarsi ovunque, ...