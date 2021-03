C’è anche Francesco Totti, quello vero, nel finale de Speravo de morì prima (Di mercoledì 31 marzo 2021) In queste settimane la serie originale di Sky Speravo de morì prima ha sorpreso gli spettatori, tifosi della Roma e non solo, raccontando in una specie di biopic gli ultimi anni della carriera di Francesco Totti. Fra alti e bassi, vittorie e litigi, umorismo e approfondimento psicologico, le vicende del capitano della Roma sono state rese sullo schermo da uno straordinario cast, in primis Pietro Castellitto che dà il volto al Pupone appunto. Ma in mezzo a tanti attori, nell’ultimo appuntamento arriva proprio lui, il vero Francesco Totti. Il calciatore scenderà in campo nei panni di se stesso per dare il cambio a Castellitto nel gran finale che andrà in onda venerdì 2 aprile su Sky Atlantic e in contemporanea anche ... Leggi su wired (Di mercoledì 31 marzo 2021) In queste settimane la serie originale di Skydeha sorpreso gli spettatori, tifosi della Roma e non solo, raccontando in una specie di biopic gli ultimi anni della carriera di. Fra alti e bassi, vittorie e litigi, umorismo e approfondimento psicologico, le vicende del capitano della Roma sono state rese sullo schermo da uno straordinario cast, in primis Pietro Castellitto che dà il volto al Pupone appunto. Ma in mezzo a tanti attori, nell’ultimo appuntamento arriva proprio lui, il. Il calciatore scenderà in campo nei panni di se stesso per dare il cambio a Castellitto nel granche andrà in onda venerdì 2 aprile su Sky Atlantic e in contemporanea...

