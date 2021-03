Caterina Balivo ospite a I soliti Ignoti contesta: “No questo no Amadeus” (Di mercoledì 31 marzo 2021) In attesa di tornare in tv come conduttrice di un programma che sia in grado di valutare il suo già manifestato talento Caterina Balivo è stata ospite de I soliti Ignoti dove, come altri vip, ha intrapreso il ruolo di detective. La conduttrice ha giocato per donare l’eventuale montepremi in beneficienza, ammontare che nel corso della puntata dovrebbe aumentare ignoto dopo ignoto. Purtroppo il percorso di Caterina non è stato così lineare, e la conduttrice un pò per distrazione e un pò per inconsapevolezza è arrivata all’ultimo concorrente senza aver raccolto un euro. Caterina Balivo Solonotizie24Caterina Balivo polemica a I soliti Ignoti: cosa ha detto? Alla fine l’ex giurata de Il ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) In attesa di tornare in tv come conduttrice di un programma che sia in grado di valutare il suo già manifestato talentoè statade Idove, come altri vip, ha intrapreso il ruolo di detective. La conduttrice ha giocato per donare l’eventuale montepremi in beneficienza, ammontare che nel corso della puntata dovrebbe aumentare ignoto dopo ignoto. Purtroppo il percorso dinon è stato così lineare, e la conduttrice un pò per distrazione e un pò per inconsapevolezza è arrivata all’ultimo concorrente senza aver raccolto un euro.Solonotizie24polemica a I: cosa ha detto? Alla fine l’ex giurata de Il ...

