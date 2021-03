Catania | le figlie della speaker scomparsa nella cabina della mamma allo stadio

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Calcioaccoglie Federica e Giulia La Spina,dell’indimenticabile Stefania Sberna e di Salvo: le due giovani e brillanti sorelle, cresciute coltivando una sincera passione sportiva naturalmente condivisa con la madre e il padre, hanno accettato l’invito ad aiutare la squadra del cuore dalla, formulato dall'amministratore unico Nico Le Mura e da tutti i dirigenti. Il direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino le ringrazia: “Per Federica e Giulia non era facile, in questo momento così complesso e doloroso, garantire disponibilità. Le ragazze hanno detto sì, infine, con la voglia di essere vicine ale con quel coraggio che Stefania e Salvo, due genitori straordinari, hanno saputo infondere in loro. Ecco perché, con ...