Cassa integrazione: si va verso azzeramento ore nelle grandi aziende (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Serve una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali: per le grandi aziende, saranno azzerate le ore di Cassa integrazione, per le aziende più piccole bisogna creare degli ammortizzatori adeguati per rispondere alla crisi di oggi, finanziandola con la Cassa Covid e anche con ulteriori risorse”. Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando (PD), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. “Dare gli stessi diritti ai lavoratori delle grandi e delle piccole imprese è una grande battaglia di sinistra e la flessibilità deve essere sempre accompagnata da garanzie” – ha sottolineato il ministro. “Avverto grande preoccupazione per i licenziamenti, soprattutto perché finora il 90% sono state donne e giovani. Dobbiamo anche potenziare le strutture sociali. Useremo il ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Serve una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali: per le, saranno azzerate le ore di, per lepiù piccole bisogna creare degli ammortizzatori adeguati per rispondere alla crisi di oggi, finanziandola con laCovid e anche con ulteriori risorse”. Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando (PD), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. “Dare gli stessi diritti ai lavoratori dellee delle piccole imprese è una grande battaglia di sinistra e la flessibilità deve essere sempre accompagnata da garanzie” – ha sottolineato il ministro. “Avverto grande preoccupazione per i licenziamenti, soprattutto perché finora il 90% sono state donne e giovani. Dobbiamo anche potenziare le strutture sociali. Useremo il ...

