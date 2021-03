Caso Valbuena | scatta il processo | Benzema rischia 5 anni di carcere

(Di mercoledì 31 marzo 2021) L'attaccante del Real Madrid Karimpotrebbe finire in cella per diversise venisse condannato. Il francese dopo essere stato rinviato a giudizio con l’accusa di estorsione per le immagini “rubate” all’allora compagno di Nazionale dovrà affrontare ilè sospettato di aver incitato Mathieua pagare dei ricattatori che minacciavano di pubblicare il video sui social. Insieme asaranno processate altre quattro persone. Assolto invece Djibril Cissé, che era sospettato di essere complice.in un primo momento sembrava aver confessato tutto nel novembre del 2015, notizia però sempre smentita dal legale del giocatore.caption id="attachment 1104885" align="alignnone" width="3720" Real Madrid(getty ...

Dopo sei anni di colpi di scena legali, le date del processo a Karim Benzema nelsextape di Mathieusono state ufficializzate: la star francese del Real Madrid, accusata di "complicità in tentato ricatto", sarà processata dal tribunale di Versailles dal 20 al 22 ...Benzema rischia fino a cinque anni di carcere per aver 'consigliato' a Mathieu, 36enne ... Proprio per il coinvolgimento nel, il 33enne attaccante è sempre stato escluso dalla nazionale ...L’attaccante del Real Madrid Karim Benzema potrebbe finire in cella per diversi anni se venisse condannato. Il francese dopo essere stato rinviato a giudizio con l’accusa di estorsione per le immagini ...(ANSA-AFP) - ROMA, 30 MAR - Dopo sei anni di colpi di scena legali, le date del processo a Karim Benzema nel caso sextape di Mathieu Valbuena sono state ufficializzate: la star francese del ...