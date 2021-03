Caso tamponi Lazio-Torino, l’avvocato granata: “Nessun timore di nuove verifiche” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Continua la vicenda tamponi in casa Lazio. In questo senso, dopo le parole dell’avvocato biancoceleste Gentile, che aveva ipotizzato una sorta di truffa ai danni del club di Lotito, arrivano le dichiarazioni di Eduardo Chiacchio, legale che cura gli interessi del Torino, parte direttamente coinvolta in questo Caso: “Non abbiamo alcun timore di eventuali ulteriori accertamenti della Procura- dice Chiacchio- “Il Torino ha agito nella piena legittimità. Siamo molto soddisfatti della sentenza”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) Continua la vicendain casa. In questo senso, dopo le parole delbiancoceleste Gentile, che aveva ipotizzato una sorta di truffa ai danni del club di Lotito, arrivano le dichiarazioni di Eduardo Chiacchio, legale che cura gli interessi del, parte direttamente coinvolta in questo: “Non abbiamo alcundi eventuali ulteriori accertamenti della Procura- dice Chiacchio- “Ilha agito nella piena legittimità. Siamo molto soddisfatti della sentenza”. SportFace.

