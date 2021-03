Caso Lazio-Torino | aperta un’inchiesta sul club del presidente Cairo

(Di mercoledì 31 marzo 2021) E’ sempre più giallo su, la partita del campionato di Serie A dovrà disputarsi regolarmente, ilgranata però rischia grosso e la Procura Federale ha deciso di aprire. Nel dettaglio la sfida per il massimo campionato italiano non si è disputata a causa della positività al Coronavirus di alcuni calciatori granata. L’asl ha impedito la partenza della squadra di Nicola per Roma, i biancocelesti hanno chiesto la vittoria a tavolino con il risultato di 3-0, ma la decisione è stata quella di rigiocare il match. Indagine sulFoto di Paolo Magni / AnsaLaha presentato ricorso, ma la Corte Sportiva d’Appello presieduta dal prof. Piero Sandulli ha respinto il ricorso dei biancocelesti. Nelle motivazioni non è passato inosservato l’attacco nei confronti ...

ZZiliani : Ehi, siete pronti per il gran finale? La #Lazio di #Lotito, scampata la stangata sul caso #tamponi per l'aleatoriet… - CorSport : Caso #Lazio-#Torino, la Procura Federale indaga sui granata - borghi_claudio : Continuo a sbagliare, dopo otto e mezzo vedo la replica di @Ariachetira e pensa un po' di che si parla? del 'disast… - Vincenzo2483 : RT @Enrico1306: Caso #Lazio-#Torino, dopo la sentenza del Giudice Sportivo, #Sandulli, il Procuratore Federale ha iniziato ad indagare sul… - Fprime86 : RT @CorSport: Caso #Lazio-#Torino, la Procura Federale indaga sui granata -

ROMA - "Abbiamo voluto, anche se sotto covid, inaugurare oggi questa struttura perché quello che sta nascendo nelè molto importante. Non alo chiamiamo 'il patrimonio solidale', dove per patrimonio si intende in questoqualcosa di molto concreto: 23 unità immobiliari di cui ora 17 aperte. ...NAPOLI - "- Torino e il giudizio di Sandulli ? La spiegazione è molto semplice ed è determinata dall'... Di conseguenza non venne riconosciuto ildi forza maggiore al Napoli. Il principio per ...L'avvocato napoletano del Torino Eduardo Chiacchio ha parlato della vicenda Lazio-Torino: 'E' stata dura e sofferta, ho curato tutti gli aspetti'.La prossima sarà un’estate di rifondazione in casa Napoli, con l’allenatore che andrà via ... su Simone Inzaghi che non ha ancora rinnovato il suo contratto dalla Lazio. Ma il tecnico non sarebbe ...