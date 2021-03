Caso Denise Pipitone, parla l’avvocato di Piera Maggio che interverrà a Chi l’ha visto stasera (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sono ore che ormai non si parla d’altro: Denise Pipitone è ancora viva? Chi l’ha visto ha riacceso le speranze di mamma Piera Maggio e l’Italia intera. Anche per questo motivo, l’avvocato della donna è intervenuto sulla delicata questione. Caso Denise Pipitone, parla l’avvocato di Piera Maggio “Attendiamo l’esame del Dna e siamo speranzosi”, queste... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sono ore che ormai non sid’altro:è ancora viva? Chiha riacceso le speranze di mammae l’Italia intera. Anche per questo motivo,della donna è intervenuto sulla delicata questione.di“Attendiamo l’esame del Dna e siamo speranzosi”, queste... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

