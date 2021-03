Caso Denise, le prime parole della ragazza in tv: “Mammina mia, ti ho sempre cercato” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Arrivano in televisione le prime dichiarazioni di Olesya Rostova, la ragazza di circa 20 anni che afferma di essere Denise Pipitone, la bimba di 4 anni sparita nel 2004 in Sicilia, a Mazara del Vallo, e mai più ritrovata. Le prime parole di Olesya Rostova: “Mammina mia, ti ho sempre cercato” A riportare uno stralcio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Arrivano in televisione ledichiarazioni di Olesya Rostova, ladi circa 20 anni che afferma di esserePipitone, la bimba di 4 anni sparita nel 2004 in Sicilia, a Mazara del Vallo, e mai più ritrovata. Ledi Olesya Rostova: “mia, ti ho” A riportare uno stralcio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

