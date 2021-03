Caso Ambrogio Crespi, l’ex magistrato Gherardo Colombo: “Aboliamo la pubblica vendetta” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Comitato per Ambrogio Crespi e Nessuno tocchi Caino – Spes contra Spem hanno organizzato una Maratona oratoria per Ambrogio Crespi, il regista condannato a 6 anni di carcere nel processo sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta in Lombardia. Pubblichiamo l’intervento dell’ex magistrato Gherardo Colombo, andato in onda il 27 Marzo 2021 su Radio Radicale: “Mi sono sentito come l’idraulico che non riesce ad aggiustare il rubinetto e cioè a far funzionare la giustizia perché, secondo me, la giustizia funziona se le persone vengono aiutate ad educarsi a rispettare le regole. Mi sono dimesso perché, secondo me, non è attraverso la punizione che si arriva alla condivisione, ma attraverso il dialogo, l’approfondimento, attraverso il riconoscersi, il vedere il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Comitato pere Nessuno tocchi Caino – Spes contra Spem hanno organizzato una Maratona oratoria per, il regista condannato a 6 anni di carcere nel processo sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta in Lombardia. Pubblichiamo l’intervento del, andato in onda il 27 Marzo 2021 su Radio Radicale: “Mi sono sentito come l’idraulico che non riesce ad aggiustare il rubinetto e cioè a far funzionare la giustizia perché, secondo me, la giustizia funziona se le persone vengono aiutate ad educarsi a rispettare le regole. Mi sono dimesso perché, secondo me, non è attraverso la punizione che si arriva alla condivisione, ma attraverso il dialogo, l’approfondimento, attraverso il riconoscersi, il vedere il ...

