Cashless, Italia tra le ultime in Europa. Ma qualcosa si muove (Di mercoledì 31 marzo 2021) “I risultati del rapporto 2021 della Community Cashless Society, presentato la scorsa settimana da The European House - Ambrosetti, mostrano un’Italia ancora indietro sui pagamenti digitali, ma allo stesso tempo evidenziano gli importanti passi avanti compiuti da tutto l’ecosistema e il grande impegno delle istituzioni per facilitare la diffusione di modalità di pagamento diversificate e innovative”. A dirlo a HuffPost è Giuseppe Arciero, Head of Financial Institutions di Visa Italia. Ma vediamo nel dettaglio i numeri della nuova survey. In Italia si paga ancora in contanti L’Italia resta un Paese fortemente dipendente dal contante: e? al trentatreesimo posto tra le economie mondiali per incidenza del contante sull’economia. “In Italia a livello di pagamenti retail abbiamo una ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) “I risultati del rapporto 2021 della CommunitySociety, presentato la scorsa settimana da The European House - Ambrosetti, mostrano un’ancora indietro sui pagamenti digitali, ma allo stesso tempo evidenziano gli importanti passi avanti compiuti da tutto l’ecosistema e il grande impegno delle istituzioni per facilitare la diffusione di modalità di pagamento diversificate e innovative”. A dirlo a HuffPost è Giuseppe Arciero, Head of Financial Institutions di Visa. Ma vediamo nel dettaglio i numeri della nuova survey. Insi paga ancora in contanti L’resta un Paese fortemente dipendente dal contante: e? al trentatreesimo posto tra le economie mondiali per incidenza del contante sull’economia. “Ina livello di pagamenti retail abbiamo una ...

