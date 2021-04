‘Casa di Foglie’, il best seller ergodico di Mark Z. Danielewski (Di mercoledì 31 marzo 2021) Casa di foglie, House of Leaves titolo originale, è il bestseller scritto da Mark Z. Danielewski, scrittore statunitense, figlio di un regista d'avanguardia polacco e madre statunitense. Il romanzo d'esordio che più di tutti ha colpito e accattivato milioni di lettori, subisce la verve artistica paterna, riportata egregiamente tra i fogli. Il libro salito alla ribalta per la sua trama e per la sua composizione tipografica ,è uscito nel 2000 negli Stati Uniti, e ha registrato fin da subito un'accoglienza calorosa da parte della critica mondiale. Comparso prima in piccoli spezzoni e poi in un unico volume, man mano ha conquistato un seguito di appassionati, prima in patria e poi all'estero, che hanno consacrato l'opera tra le migliori del ventunesimo secolo. Edito in Italia nel 2005 con la Mondadori, alla sua uscita ha ... Leggi su 900letterario (Di mercoledì 31 marzo 2021) Casa di foglie, House of Leaves titolo originale, è ilscritto daZ., scrittore statunitense, figlio di un regista d'avanguardia polacco e madre statunitense. Il romanzo d'esordio che più di tutti ha colpito e accattivato milioni di lettori, subisce la verve artistica paterna, riportata egregiamente tra i fogli. Il libro salito alla ribalta per la sua trama e per la sua composizione tipografica ,è uscito nel 2000 negli Stati Uniti, e ha registrato fin da subito un'accoglienza calorosa da parte della critica mondiale. Comparso prima in piccoli spezzoni e poi in un unico volume, man mano ha conquistato un seguito di appassionati, prima in patria e poi all'estero, che hanno consacrato l'opera tra le migliori del ventunesimo secolo. Edito in Italia nel 2005 con la Mondadori, alla sua uscita ha ...

Advertising

VivaiFlorCactus : Produzione e vendita di Euphorbia Trigona Rubria Consigliata ai neofiti, in inverno va tenuta a casa se no non file… - PinoNeri5 : RT @VittorioCataldi: il mare è vasto e azzurro come il cielo, e di questa ritmica melodia vibrano foglie e fiori e le chiome ampie dei pini… - S812Carlito : @Imaginary82 @erredantes @LaNoce79 Eh infatti, pensavo proprio a libri che in edizione Kindle non avrebbero alcun s… - Carmela_oltre : RT @VittorioCataldi: il mare è vasto e azzurro come il cielo, e di questa ritmica melodia vibrano foglie e fiori e le chiome ampie dei pini… - VittorioCataldi : il mare è vasto e azzurro come il cielo, e di questa ritmica melodia vibrano foglie e fiori e le chiome ampie dei p… -