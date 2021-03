Cartabianca | Bianca Berlinguer spiega perché Andrea Scanzi non è in tv

(Di mercoledì 31 marzo 2021)non ha partecipato ieri sera alla puntata disu Rai3, a differenza di quanto annunciato nel pomeriggio. È stata la stessa conduttrice,, are di aver sospeso la partecipazione del giornalista del Fatto quotidiano – finito nell’occhio del ciclone per aver ricevuto il vaccino come ‘riservista’ e in qualità di ‘caregiver’ familiare dei suoi genitori – dopo aver appreso della decisione della Rai di investire il Comitato etico della vicenda.non è in trasmissione “Avevo invitatoin ...

' Permettetimi una precisazione - ha affermatoBerlinguer, che questa sera ha condotto il programma da casa, dove si trova in isolamento - . A questo talk diavrebbe dovuto ......il Comitato etico della scelta se confermarlo o no in trasmissione" Andrea Scanzi sospeso dalla puntata di questa sera di '' su Rai3. La decisione è stata presa dalla conduttrice...Andrea Scanzi non ha partecipato ieri sera alla puntata di Cartabianca su Rai3, a differenza di quanto annunciato nel pomeriggio. È stata la stessa conduttrice, Bianca Berlinguer, a spiegare di aver ...Niente Cartabianca per Andrea Scanzi. Il giornalista ed opinionista del Fatto Quotidiano, nonostante la sua presenza fosse stata confermata nel pomeriggio, non ha partecipato questa sera al programma ...