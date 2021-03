Cartabianca: Bianca Berlinguer spiega perché Andrea Scanzi non è in tv dopo il vaccino come caregiver (Di mercoledì 31 marzo 2021) Andrea Scanzi non ha partecipato ieri sera alla puntata di CartaBianca su Rai3, a differenza di quanto annunciato nel pomeriggio. È stata la stessa conduttrice, Bianca Berlinguer, a spiegare di aver sospeso la partecipazione del giornalista del Fatto quotidiano – finito nell’occhio del ciclone per aver ricevuto il vaccino come ‘riservista’ e in qualità di ‘caregiver’ familiare dei suoi genitori – dopo aver appreso della decisione della Rai di investire il Comitato etico della vicenda. CartaBianca: Bianca Berlinguer spiega perché Andrea Scanzi non è in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021)non ha partecipato ieri sera alla puntata disu Rai3, a differenza di quanto annunciato nel pomeriggio. È stata la stessa conduttrice,, are di aver sospeso la partecipazione del giornalista del Fatto quotidiano – finito nell’occhio del ciclone per aver ricevuto il‘riservista’ e in qualità di ‘’ familiare dei suoi genitori –aver appreso della decisione della Rai di investire il Comitato etico della vicenda.non è in ...

