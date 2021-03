Carfagna: “Se piano vaccini ok in estate allentare divieti circolazione” (Di mercoledì 31 marzo 2021) “So che molte zone turistiche stanno lanciando proposte in questa direzione” sul modello greco. Ma “se i piani vaccinali andranno come previsto, è immaginabile per l’estate un allentamento dei divieti di circolazione, che darà un po’ di respiro al turismo e non solo in singole località”. Il ministro del Sud, Mara Carfagna, in un’intervista all’Adnkronos spiega che se la campagna vaccinale procederà senza intoppi, quest’estate il governo potrebbe allentare i divieti di circolazione per dare un po’ di ossigeno al turismo, favorendo anche il rilancio dell’economia del Sud, improntata soprattutto sul turismo. L’esponente azzurra invita però a non considerare il ‘modello Grecia’ con isole covid-free per intercettare la ripresa turistica, perché in Italia ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 31 marzo 2021) “So che molte zone turistiche stanno lanciando proposte in questa direzione” sul modello greco. Ma “se i piani vaccinali andranno come previsto, è immaginabile per l’un allentamento deidi, che darà un po’ di respiro al turismo e non solo in singole località”. Il ministro del Sud, Mara, in un’intervista all’Adnkronos spiega che se la campagna vaccinale procederà senza intoppi, quest’il governo potrebbediper dare un po’ di ossigeno al turismo, favorendo anche il rilancio dell’economia del Sud, improntata soprattutto sul turismo. L’esponente azzurra invita però a non considerare il ‘modello Grecia’ con isole covid-free per intercettare la ripresa turistica, perché in Italia ...

