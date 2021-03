Carcere di Benevento | nasce il polo Universitario femminile | è il primo in Italia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nella mattinata il Provveditore regionale deII’Amministrazione penitenziaria dr. Antonio Fullone, ha effettuato un sopralluogo presso l’Istituto Penitenziario di, accompagnato dalla professoressa Santangelo dell’Università Federico II di Napoli, per definite le progettualità relative alla edificazione delle strutture necessarie per l’istituendono. In tale occasione il Provveditore, oltre a ribadire l’apprezzamento per la campagna vaccinale del personale condotta con celerità ed efficienza e conclusasi in contemporanea con la visita, ha annunciato lo stanziamento di 150 mila euro per rendere possibile l’attuazione del progetto che è stato assunto come prioritario intervento ...