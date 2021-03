Capello: “L’Inter è irraggiungibile. Il campionato è finito con la sconfitta del Milan a La Spezia” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nella sua intervista tra le colonne de Il Mattino, Fabio Capello si è espresso anche sulla lotta al campionato, e sull’andamento della stagione in corso: “È stata una serie A in cui la differenza l’hanno fatta il numero dei positivi, le paure, gli infortunati e il momento in cui sono arrivati gli stop per qualche calciatore importante. Ed è evidente che chi ha avuto a disposizione una rosa più ampia, ne ha tratto i maggiori benefici. Inter irraggiungibile? Lo è. La lotta per il primo posto è finita quando il Milan è caduto a La Spezia”. Foto: kyivpost L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nella sua intervista tra le colonne de Il Mattino, Fabiosi è espresso anche sulla lotta al, e sull’andamento della stagione in corso: “È stata una serie A in cui la differenza l’hanno fatta il numero dei positivi, le paure, gli infortunati e il momento in cui sono arrivati gli stop per qualche calciatore importante. Ed è evidente che chi ha avuto a disposizione una rosa più ampia, ne ha tratto i maggiori benefici. Inter? Lo è. La lotta per il primo posto è finita quando ilè caduto a La”. Foto: kyivpost L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

