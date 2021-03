Caparezza, fuori ovunque il nuovo singolo ‘Exuvia’: “Sono in fermento” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Negli scorsi giorni erano circolate alcune voci sul web che riferivano di un Caparezza impegnato nella registrazione di nuovo materiale discografico nella sua terra natale. Tali indiscrezioni hanno trovato conferma proprio qualche ora fa, quando l’artista pugliese ha allertato i suoi fan per un annuncio importantissimo. Sui suoi canali social Caparezza ha infatti annunciato due novità sensazionali. È già fuori ovunque il nuovo singolo, intitolato Exuvia, dalle spiccate Sonorità elettroniche. A questo seguirà l’uscita dell’omonimo LP dell’eclettico rapper di Molfetta, il suo ottavo di inediti in carriera, prevista per il prossimo 7 maggio. Sul suo profilo Instagram Caparezza ha introdotto il suo prossimo lavoro, tentando di farci ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 31 marzo 2021) Negli scorsi giorni erano circolate alcune voci sul web che riferivano di unimpegnato nella registrazione dimateriale discografico nella sua terra natale. Tali indiscrezioni hanno trovato conferma proprio qualche ora fa, quando l’artista pugliese ha allertato i suoi fan per un annuncio importantissimo. Sui suoi canali socialha infatti annunciato due novità sensazionali. È giàil, intitolato Exuvia, dalle spiccaterità elettroniche. A questo seguirà l’uscita dell’omonimo LP dell’eclettico rapper di Molfetta, il suo ottavo di inediti in carriera, prevista per il prossimo 7 maggio. Sul suo profilo Instagramha introdotto il suo prossimo lavoro, tentando di farci ...

