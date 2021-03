Caparezza fuori dal bozzolo | ecco il singolo Exuvia assaggio nel nuovo album Dal 7 maggio 2021

Advertising

FrequenzaIT : Fuori Exuvia, il nuovo singolo di Caparezza che anticipa l'album omonimo in uscita a Maggio. #exuvia… - DHellno : RT @ExplorerLento: Caparezza è fuori dal tunnel #caparezza - elenascapolan : RT @ExplorerLento: Caparezza è fuori dal tunnel #caparezza - nilbico : RT @ExplorerLento: Caparezza è fuori dal tunnel #caparezza - dadida_1 : RT @ExplorerLento: Caparezza è fuori dal tunnel #caparezza -

Ultime Notizie dalla rete : Caparezza fuori

lo prende in prestito per raccontare la sua personale trasformazione artistica e umana: un disco come rito di passaggio. 'L'exuvia è come il calco perfetto dell'insetto, una specie di ...Non sto più nella pelle, mama,di me, exuvia, spiego le ali, au revoir". Nella seconda strofa,sembra raccontare i suoi ultimi anni, quasi non riconoscendosi più nelle sue immagini e ...Exuvia è il nuovo album di Caparezza - l'ottavo in studio - e contiene quattordici brani scritti, composti, prodotti dal cantautore pugliese (Michele Salvemini, 47 anni, di Molfetta), mixati da Chris ...Caparezza, il nuovo singolo è “Exuvia” Martedì 30 marzo ... l’artista pugliese divenuto popolare all’ inizio degli anni 2000 grazie al singolo “Fuori dal tunnel”, seguito da altri brani di successo, ...