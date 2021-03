Cani addestrati per fiutare il Covid: nuovo progetto del Campus Bio - Medico di Roma (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sta per partire a Roma il primo progetto di ricerca che vedrà dei Cani addestrati per riconoscere dal sudore i pazienti positivi al Covid 19. Coinvolti oltre mille pazienti. Ad avviarlo il Campus Bio -... Leggi su globalist (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sta per partire ail primodi ricerca che vedrà deiper riconoscere dal sudore i pazienti positivi al19. Coinvolti oltre mille pazienti. Ad avviarlo ilBio -...

Covid, cani addestrati per riconoscere l'odore del virus: la sperimentazione al Campus Bio-Medico di Roma La Repubblica Ecco i tre cani addestrati per riconoscere l'odore del Covid ITALIA - Si chiamano Roma, Lex e Harlock, e sono tre cani addestrati per riconoscere l'odore del Covid. A formarli, il campus Biomedico di Roma: al termine della sperimentazione di 6-8 settimane sono ...

