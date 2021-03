Campionati Italiani 24 Ore, Lisa Borzani e Tiziano Marchesi si aggiudicano i titoli master (Di mercoledì 31 marzo 2021) Pioggia di medaglia per l’atletica bergamasca ai Campionati Italiani della 24 Ore di corsa svoltisi a Biella. Il percorso ricavato all’interno di Città Studi ha visto protagonisti Lisa Borzani e Tiziano Marchesi che hanno conquistato rispettivamente la medaglia d’argento femminile e quella di bronzo maschile a livello assoluto Al debutto nella specialità, la portacolori della Bergamo Stars Atletica (più volte azzurra nel trail) ha percorso 206,268 chilometri dovendosi arrendere soltanto alla valdostana Francesca Canepa (Atletica Sandro Calvesi), capace di ripetere il circuito per quasi duecentoquarantadue volte. In grado di aggiudicarsi il titolo master di categoria A (35-49 anni), l’atleta veneta ha preceduto le compagne di squadra Alina Teodora Muntean e Alice ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 31 marzo 2021) Pioggia di medaglia per l’atletica bergamasca aidella 24 Ore di corsa svoltisi a Biella. Il percorso ricavato all’interno di Città Studi ha visto protagonistiche hanno conquistato rispettivamente la medaglia d’argento femminile e quella di bronzo maschile a livello assoluto Al debutto nella specialità, la portacolori della Bergamo Stars Atletica (più volte azzurra nel trail) ha percorso 206,268 chilometri dovendosi arrendere soltanto alla valdostana Francesca Canepa (Atletica Sandro Calvesi), capace di ripetere il circuito per quasi duecentoquarantadue volte. In grado di aggiudicarsi il titolodi categoria A (35-49 anni), l’atleta veneta ha preceduto le compagne di squadra Alina Teodora Muntean e Alice ...

