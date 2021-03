Campionati Italiani 2021 di nuoto, in palio le Olimpiadi di Tokyo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Per strappare il biglietto per le prossime Olimpiadi, gli azzurri sono pronti a darsi battaglia in questi Campionati Italiani di nuoto. Vincere vorrebbe dire unirsi all’elenco di qualificati nel quale è già presente Federica Pellegrini. Vincere per giocarsi le Olimpiadi di Tokyo, la competizione più prestigiosa che un atleta sogna. A Riccione (dal 31 marzo al 3 aprile) è tempo di tornare in acqua, dopo gli Assoluti di nuoto (dal 20 al 22 marzo) e 5 km indoor di fondo. La Federnuoto ha stilato una tabella di tempi-limite con lo scopo di formare la squadra per la competizione internazionale. In via del tutto eccezionale ci sono stati dei casi di atleti che hanno contratto il Covid e che quindi sono stati trattati in maniera diversa. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Per strappare il biglietto per le prossime, gli azzurri sono pronti a darsi battaglia in questidi. Vincere vorrebbe dire unirsi all’elenco di qualificati nel quale è già presente Federica Pellegrini. Vincere per giocarsi ledi, la competizione più prestigiosa che un atleta sogna. A Riccione (dal 31 marzo al 3 aprile) è tempo di tornare in acqua, dopo gli Assoluti di(dal 20 al 22 marzo) e 5 km indoor di fondo. La Federha stilato una tabella di tempi-limite con lo scopo di formare la squadra per la competizione internazionale. In via del tutto eccezionale ci sono stati dei casi di atleti che hanno contratto il Covid e che quindi sono stati trattati in maniera diversa. ...

