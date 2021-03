Campania | il bollettino Covid | 2 016 positivi | tasso al 10 | 5%

(Di mercoledì 31 marzo 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno relativo a, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 2.016, di cui 538 con sintomi e 1.478 asintomatici, a fronte di 19.182 tamponi processati. Si registrano altri 38 deceduti, di cui 23 morti negli ultimi due giorni e 15 morti in precedenza ma registrati ieri. Le persone guarite sono 3.066. La situazione posti letto: 160 posti occupati su 656 in terapia intensiva; 1.587 posti occupati su 3.160 in degenza ordinaria. L'articolo ilNapolista.

Sono 2.016 i nuovi positivi in Campania su 19mila tamponi molecolari processati. 38 i deceduti registrati. Calano i ricoveri in terapia intensiva che sono comunque ancora tanti: 160. L'unità di crisi segnala 38 nuove vittime e 3.066 guariti. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 160, tre in meno di ieri, mentre resta invariato - 1.587 - il numero delle degenze ordinarie