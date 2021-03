Camorra, blitz contro il clan Lo Russo: otto arresti (I NOMI) (Di mercoledì 31 marzo 2021) Cronaca di Napoli: un’operazione anti-Camorra dei Carabinieri ha portato all’arresto di otto persone vicine al clan Lo Russo (operante nell’area nord del capoluogo partenopeo). Individuati i responsabili di una violenta rapina e due estorsioni. Questa mattina, all’esito di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale della Procura della Repubblica di Napoli, i Carabinieri del Comando Provinciale di Leggi su 2anews (Di mercoledì 31 marzo 2021) Cronaca di Napoli: un’operazione anti-dei Carabinieri ha portato all’arresto dipersone vicine alLo(operante nell’area nord del capoluogo partenopeo). Individuati i responsabili di una violenta rapina e due estorsioni. Questa mattina, all’esito di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale della Procura della Repubblica di Napoli, i Carabinieri del Comando Provinciale di

