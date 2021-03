Advertising

elenabonetti : Oggi abbiamo vissuto un momento storico per il nostro Paese. L'assegno unico e universale è stato approvato all'una… - M5S_Camera : Nel #QuestionTime di oggi @mirellaliuzzi ed @E_Scagliusi chiedono al ministro per l’Innovazione tecnologica e trans… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Pd, Madia: 'Sul capogruppo alla Camera risultato già scritt0, hanno prevalso le correnti. Quanto mas… - TV7Benevento : Camera: oggi voto finale su legge delegazione Ue... - du00 : @BuompaneG @_marlene1265 @Montecitorio @Mov5Stelle @M5S_Camera Incredibile che ne stiate parlando oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Camera oggi

... ma anche alladove è più larga. Tra le lamentele democratiche c'è da registrare quella di ... riponendo una fiducia che lui sta provando a ricambiare, consapevole che le azioni di...Il "lavoro di sintesi" delle Relazione al PNRR che saranno "votate dallae dal Senatoe domani contribuirà decisamente alla fase finale di definizione del piano di qui alla fine del mese",...Roma, 31 mar (Adnkronos) - Il decreto Ministeri verrà esaminato in aula dalla Camera a partire da martedì prossimo, 6 aprile, per la discussione generale e poi nelle giornate di mercoledì, giovedì e ...E' stata vandalizzata l'ambulanza utilizzata dall'unità mobile della Brigata sanitaria per effettuare i giri nei quartieri di Milano e portare assistenza medica a chi ne ha bisogno. Si tratterebbe di ...