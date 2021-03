Calciomercato Napoli: Nkoulu nome nuovo per la difesa (Di mercoledì 31 marzo 2021) A fine stagione Nkoulu si svincolerà dal Torino: il difensore potrebbe essere un nome buono in ottica Napoli. Le ultime di mercato Il Napoli guarda al prossimo Calciomercato e alla situazione difensori: sembrano ormai quasi certe le partenze di Hysaj e Maksimovic mentre la situazione di Koulibaly spinge anch’essa al divorzio a fine anno. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Nkoulu: il centrale a fine anno sarà svincolato dal Torino e sarebbe un nome buono per la difesa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) A fine stagionesi svincolerà dal Torino: il difensore potrebbe essere unbuono in ottica. Le ultime di mercato Ilguarda al prossimoe alla situazione difensori: sembrano ormai quasi certe le partenze di Hysaj e Maksimovic mentre la situazione di Koulibaly spinge anch’essa al divorzio a fine anno. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, ilavrebbe messo gli occhi su: il centrale a fine anno sarà svincolato dal Torino e sarebbe unbuono per la. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

MCalcioNews : Hugo Maradona su Aguero: 'Ma quale Juventus, vai al Napoli! Sarebbe straordinario vederlo allo stadio Maradona'… - sscalcionapoli1 : Vrenna: 'Juric pronto per una piazza come Napoli' #calciomercato - sscalcionapoli1 : Napoli, avanza la candidatura di Dionisi, Gattuso verso la Fiorentina #calciomercato - SerieBNewsCom : ?? #Napoli, suggestione #Dionisi: c'è anche il tecnico dell'#Empoli tra i possibili eredi di #Gattuso - sportli26181512 : Primavera 2 - Reggina-Napoli: Cioffi regala la vittoria al 90' agli azzurri: Alle ore 15 è andata in scena la sfida… -