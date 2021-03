Calciomercato Milan – Romagnoli | rinnovo difficile | vuole 6 milioni | News

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, a che punto è il rinnovo di #Donnarumma - Gazzetta_it : Occhio #Milan, #Romagnoli vuole 6 milioni: rinnovo difficile - DiMarzio : Conosciamo meglio #Maignan, prima scelta del #Milan in caso di mancato rinnovo con #Donnarumma - NinoSaltato : RT @Gazzetta_it: Occhio #Milan, #Romagnoli vuole 6 milioni: rinnovo difficile - EternoRN93 : RT @Gazzetta_it: Occhio #Milan, #Romagnoli vuole 6 milioni: rinnovo difficile -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

MilanNews24.com

... per l'attaccante della Juventus pronto il derby tra Inter ePaulo Dybala è uno dei tanti ... l'entourage della Joya non ha avuto nuovi contatti con la Juventus come raccontato da.it.Sabato prossimo Alessio Romagnoli festeggerà il traguardo delle 220 presenze rossonere e diventerà il 54° giocatore più presente nella storia del club: succederà nella gara dell'ora di pranzo contro ...Il Milan continua la sua ricerca ad un esterno offensivo destro di altro profilo. Secondo calciomercato.com, il club rossonero sta valutando in questi giorni anche il nome di Armand Laurienté, classe ...Mattia De Sciglio è felice in ‘Erasmus’. Dall’Italia alla Francia, direzione Lione: la prima tappa all’estero della sua carriera dopo aver vestito ...