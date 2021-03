CALCIOMERCATO MILAN – Donnarumma, il punto / News (Di mercoledì 31 marzo 2021) Novità di CALCIOMERCATO per il MILAN, legate a Donnarumma: il portiere prende tempo, ma alla fine rinnoverà. Nella video News le ultime. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 31 marzo 2021) Novità diper il, legate a: il portiere prende tempo, ma alla fine rinnoverà. Nella videole ultime.

Ultime Notizie dalla rete : CALCIOMERCATO MILAN Calciomercato Milan, rinnovo difficile: richiesta altissima di Raiola - Juventus in agguato Il futuro del calciatore sembra sempre più in bilico con la maglia del Milan, possibile addio sul calciomercato. Lo scenario tra la richiesta di Raiola e la Juventus sullo sfondo Il Milan si prepara a un finale di stagione decisamente intenso in campionato, con la ...

Barça e Juve su Romagnoli: la richiesta del Milan 2 Sirene catalane per Alessio Romagnoli. Secondo la Gazzetta dello Sport , il difensore e capitano del Milan può fare al caso del Barcellona. Non ci sono stati contatti, ma le parti sanno che potranno esserci in futuro: il Barca cerca infatti un difensore centrale mancino (Umtiti ha un ginocchio a ...

Calciomercato Milan, lo United fissa il prezzo del riscatto di Dalot MilanNews24.com Juventus, possibile scambio di mercato Dybala-Dembélé con il Barcellona La società bianconera potrebbe definire un nuovo scambio di mercato con il Barcellona dopo quello della scorsa stagione fra Pjanic e Arthur Melo ...

Sacchi: “Al Milan quattro anni splendidi, sbagliai a tornare nel ’97” Nei suoi primi quattro anni sulla panchina del Milan il tecnico romagnolo ha conquistato uno scudetto ... Arrigo Sacchi è stato uno degli allenatori più influenti del calcio moderno: pressing alto, ...

