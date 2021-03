Calciomercato Milan | Di Marzio | «I rossoneri pensano ad Ilicic»

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Ilpotrebbe piazzare il colpoper la prossima stagione: ecco le parole di Gianluca Disul possibile affare Gianluca Di, dagli studi di Sky Sport, rivela l’interesse delper Josip. «Al di là del rinnovo o meno di Calhanoglu, ilsta pensando seriamente a. Il giocatore potrebbe avere la volontà di coronare il sogno di giocare in un top club. Ci sono stati contatti seri con ilma considerata l’età del giocatore inon vorrebbero spendere una cifra troppo alta, sull’ordine di quella spesa dal Siviglia per Gomez». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Gazzetta_it : Occhio #Milan, #Romagnoli vuole 6 milioni: rinnovo difficile - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, a che punto è il rinnovo di #Donnarumma - DiMarzio : Conosciamo meglio #Maignan, prima scelta del #Milan in caso di mancato rinnovo con #Donnarumma - PianetaMilan : Gianluca Di Marzio conferma tutto ?????? Milan forte su #Ilicic ??? Le ultime ?? - VincenzoLentin1 : RT @Gazzetta_it: Occhio #Milan, #Romagnoli vuole 6 milioni: rinnovo difficile -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Ilpotrebbe piazzare il colpo Ilicic per la prossima stagione: ecco le parole di Gianluca Di Marzio sul possibile ...... soprattutto in tempo di pandemia nella quale i ricavi delle squadre di calcio sono ridotti al minimo, sono un fattore nelle scelte di mercato, un discorso che riguarda anche ilche, non a caso,...Moriero si racconta parlando dell'Inter, dal primo giorno fino ad oggi. E non può mancare un ricordo relativo alla famosa Juventus-Inter.I M FC INTERNAZIONALE MILANO.#IMInter pic.twitter.com/Vxambs2htM — Inter (@Inter) March 30, 2021. Nuovo linguaggio «Siamo molto orgogliosi dei nostri 113 anni di storia e questo orgoglio ci spinge ...