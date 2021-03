Calciomercato Milan, contatti vivi con il Verona per Zaccagni (Di mercoledì 31 marzo 2021) Calciomercato Milan: i rossoneri si tengono in contatto con il Verona per Mattia Zaccagni Il Napoli segue con attenzione Mattia Zaccagni ma, come riportato da L’Arena, il centrocampista del Verona avrebbe in mente soltanto il Milan. OBIETTIVO CHAMPIONS – Secondo quanto riportato dal quotidiano, il Napoli non avrebbe chiuso per il centrocampista. La verità è che il giocatore in forza al Verona dovrebbe essere destinato ad un altro club. Lui preferirebbe restare al nord e giocare possibilmente la Champions con il Milan, club che dialoga quotidianamente con il club gialloblu. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021): i rossoneri si tengono in contatto con ilper MattiaIl Napoli segue con attenzione Mattiama, come riportato da L’Arena, il centrocampista delavrebbe in mente soltanto il. OBIETTIVO CHAMPIONS – Secondo quanto riportato dal quotidiano, il Napoli non avrebbe chiuso per il centrocampista. La verità è che il giocatore in forza aldovrebbe essere destinato ad un altro club. Lui preferirebbe restare al nord e giocare possibilmente la Champions con il, club che dialoga quotidianamente con il club gialloblu. Leggi su Calcionews24.com

