Calciomercato Juventus | Aguero è possibile | la strategia di Paratici

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Negli ultimi mesi ci sono state tante voci suladdio dial Manchester City a fine stagione. Dopo un lungo ed estenuante silenzio, il club e il giocatore sono usciti allo scoperto e hanno annunciato che, in estate, le loro strade si divideranno. A questo punto l’attaccante argentino potrebbe diventare un gran colpo per chiunque. Dopo aver segnato a valanghe in Inghilterra e aver resto grande il City, ora il Kunè pronto per un’altra grande esperienza in Europa e su di lui ci sarebbe proprio la, l’arrivo dipassa dalla cessione di un top player Dopo aver fallito nel tentativo di acquistare Luis Suarez l’anno scorso, lavorrebbe ancora un altro attaccante di alto livello. ...