Calcio: Uefa, ok a 5 sostituzioni per Europei e Nations League (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nyon, 31 mar. - (Adnkronos) - Il comitato esecutivo dell'Uefa ha dato il proprio assenso alla possibilità di effettuare 5 sostituzioni in occasione dei prossimi campionati Europei, in programma dall'11 giugno all'11 luglio e delle finali di Nations League che si giocheranno dal 6 al 10 ottobre. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nyon, 31 mar. - (Adnkronos) - Il comitato esecutivo dell'ha dato il proprio assenso alla possibilità di effettuare 5in occasione dei prossimi campionati, in programma dall'11 giugno all'11 luglio e delle finali diche si giocheranno dal 6 al 10 ottobre.

