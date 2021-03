Calcio: Serie A, gli arbitri della 29esima giornata (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. – (Adnkronos) – Gli arbitri della 29esima giornata di Serie A in programma sabato 3 aprile alle ore 15. Atalanta-Udinese: Manganiello; Benevento-Parma: Massa; Bologna-Inter (ore 20.45): Giacomelli; Cagliari-Verona: Doveri; Genoa-Fiorentina: Maresca; Lazio-Spezia: Giua; Milan-Sampdoria (ore 12.30): Piccinini; Napoli-Crotone: Di Martino; Sassuolo-Roma: Pairetto; Torino-Juventus (ore 18): Fabbri. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. – (Adnkronos) – GlidiA in programma sabato 3 aprile alle ore 15. Atalanta-Udinese: Manganiello; Benevento-Parma: Massa; Bologna-Inter (ore 20.45): Giacomelli; Cagliari-Verona: Doveri; Genoa-Fiorentina: Maresca; Lazio-Spezia: Giua; Milan-Sampdoria (ore 12.30): Piccinini; Napoli-Crotone: Di Martino; Sassuolo-Roma: Pairetto; Torino-Juventus (ore 18): Fabbri. L'articoloWeb.

Advertising

Gazzetta_it : #Milan #Maldini, incontro a #Dubai con il numero uno di #Emirates - pisto_gol : Il solito anti-juventino?????| Del Piero bacchetta Ronaldo: 'Esagerato, non ci si comporta così' - Corriere dello Sp… - Gazzetta_it : #Inter stipendi in arrivo e tutto ok con il #RealMadrid per #Hakimi #SerieA #Mercato #Suning - ontoxy : RT @fanpage: Sky: 'Pronti ad abbassare costi dell'abbonamento' - Eurosport_IT : Silvio Berlusconi per il suo Monza aveva sognato anche...Arrigo Sacchi ?? #Sacchi | #Berlusconi -