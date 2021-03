Calcio | Rummenigge | ' Haaland al Bayern? Voci infondate | noi abbiamo Lewandowski'

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Monaco, 31 mar. (Adnkronos) - Il presidente delKarl-Heinzha respinto le speculazioni che collegano il club all'attaccante del Borussia Dortmund Erling. Al settimanale "Sport Bild",ha dichiarato che il club non ha bisogno del norvegese perchéè "all'apice della sua carriera". "Non so da dove vengano queste. Posso solo dire cheil calciatore mondiale dell'anno in questa posizione. Robertha un contratto fino al 2023. E sono convinto che data la sua professionalità lo sarà fino alla fine", ha detto

MONACO (Germania) - La corsa ad Erling Haaland si farà davvero rovente questa estate ma tra le contendenti non ci sarà il Bayern Monaco, parola del Ceo Karl - Heinz. In un'intervista rilasciata alla "Bild" l'ex leggenda dell'Inter ha messo in chiaro le cose: " Non so da dove vengano le voci, posso solo dire una cosa: abbiamo il miglior calciatore del ...vota ancora Lewandowski Nonostante il recente infortunio subito dal giocatore,vede Lewandowski ancora centrale del progetto Bayern Monaco e, soprattutto, il punto fermo della ...Tutta Europa sogna Erling Haaland. Tutta Europa tranne il Bayern Monaco, che per bocca del CEO del club, Karl-Heinz Rummenigge, allontana le voci di mercato che vorrebbero i bavaresi interessati ...Monaco, 31 mar. (Adnkronos) - Il presidente del Bayern Karl-Heinz Rummenigge ha respinto le speculazioni che collegano il club all'attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland. Al settimanale ...