Calcio, Italia-Portogallo Europei U21: programma, data e tv (Di mercoledì 31 marzo 2021) Si è delineato finalmente il tabellone della fase finale a eliminazione diretta dei Campionati Europei Under 21 di Calcio maschile, che si svolgerà in Ungheria e Slovenia da lunedì 31 maggio a domenica 6 giugno 2021. L’Italia, capace di assicurarsi il pass per i quarti di finale nella giornata di ieri, grazie al netto successo per 4-0 sui padroni di casa sloveni, dovrà affrontare al prossimo turno il Portogallo. Match molto difficile all’orizzonte per gli Azzurrini guidati dal Commissario Tecnico Paolo Nicolato, che hanno concluso in seconda posizione il gruppo B alle spalle della Spagna. Proprio gli iberici potrebbero rappresentare l’ostacolo da superare in un’eventuale semifinale, infatti la vincente della sfida Italia-Portogallo affronterebbe in seguito una tra Spagna e Inghilterra ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) Si è delineato finalmente il tabellone della fase finale a eliminazione diretta dei CampionatiUnder 21 dimaschile, che si svolgerà in Ungheria e Slovenia da lunedì 31 maggio a domenica 6 giugno 2021. L’, capace di assicurarsi il pass per i quarti di finale nella giornata di ieri, grazie al netto successo per 4-0 sui padroni di casa sloveni, dovrà affrontare al prossimo turno il. Match molto difficile all’orizzonte per gli Azzurrini guidati dal Commissario Tecnico Paolo Nicolato, che hanno concluso in seconda posizione il gruppo B alle spalle della Spagna. Proprio gli iberici potrebbero rappresentare l’ostacolo da superare in un’eventuale semifinale, infatti la vincente della sfidaaffronterebbe in seguito una tra Spagna e Inghilterra ...

