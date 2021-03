Calcio, Gabriele Gravina: “Orglioso dell’Under-21, da questi risultati passa il Rinascimento Azzurro” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Obiettivo raggiunto per l’Italia Under 21. I quarti di finale degli Europei di categoria sono diventati realtà. La formazione di Paolo Nicolato non ha sbagliato nell’ultimo match contro la Slovenia imponendosi con un roboante 4-0. Una dimostrazione di forza e consapevolezza estremamente importante. Le tre partite del Gruppo B sono servite moltissimo agli Azzurrini per capire quali sono gli aspetti sui quali lavorare e migliorare. L’Italia ha palesato qualche problema a livello caratteriale, sono troppe quattro espulsioni in tre gare, al netto di tutte le attenuanti del caso. In un percorso così complesso come quello di un raggruppamento a quattro squadre, con solo le prime due che passano il turno, giocare sempre con un uomo in meno può risultare decisivo in negativo, fortunatamente in questo caso non è stato così. Vero è che tanti dei giocatori impiegati da Nicolato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) Obiettivo raggiunto per l’Italia Under 21. I quarti di finale degli Europei di categoria sono diventati realtà. La formazione di Paolo Nicolato non ha sbagliato nell’ultimo match contro la Slovenia imponendosi con un roboante 4-0. Una dimostrazione di forza e consapevolezza estremamente importante. Le tre partite del Gruppo B sono servite moltissimo agli Azzurrini per capire quali sono gli aspetti sui quali lavorare e migliorare. L’Italia ha palesato qualche problema a livello caratteriale, sono troppe quattro espulsioni in tre gare, al netto di tutte le attenuanti del caso. In un percorso così complesso come quello di un raggruppamento a quattro squadre, con solo le prime due cheno il turno, giocare sempre con un uomo in meno può risultare decisivo in negativo, fortunatamente in questo caso non è stato così. Vero è che tanti dei giocatori impiegati da Nicolato ...

