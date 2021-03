Calcio: Figc, club Serie A spendono 138 mln per compensi ad agenti sportivi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. – (Adnkronos) – Ammontano a 138 milioni le spese per i procuratori da parte dei club di Serie A. Lo rende noto la FederCalcio che, in base all’art.8 sulla trasparenza, pubblica i compensi degli agenti sportivi per l’anno 2020 squadra per squadra. Una cifra in netto calo rispetto al 2019 quando le società del massimo campionato italiano hanno speso 187 milioni di euro, una flessione circa il 26%. La spesa media è di 6,9 mln, con le big a fare la parte del leone: è la Juventus con quasi 21 milioni (20,8) ad aver sborsato di più seguita da Roma (19,2), Milan (14,3), Napoli (12,1), Fiorentina (9,7) e Inter (9). Tre le big l’Atalanta ha versato circa 6 milioni, mezzo milione in più della Lazio. A spendere meno le tre neo promosse Benevento, poco più di un milione, Crotone ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. – (Adnkronos) – Ammontano a 138 milioni le spese per i procuratori da parte deidiA. Lo rende noto la Federche, in base all’art.8 sulla trasparenza, pubblica idegliper l’anno 2020 squadra per squadra. Una cifra in netto calo rispetto al 2019 quando le società del massimo campionato italiano hanno speso 187 milioni di euro, una flessione circa il 26%. La spesa media è di 6,9 mln, con le big a fare la parte del leone: è la Juventus con quasi 21 milioni (20,8) ad aver sborsato di più seguita da Roma (19,2), Milan (14,3), Napoli (12,1), Fiorentina (9,7) e Inter (9). Tre le big l’Atalanta ha versato circa 6 milioni, mezzo milione in più della Lazio. A spendere meno le tre neo promosse Benevento, poco più di un milione, Crotone ...

