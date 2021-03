Cagliari | Godin | “Voglio dare di più | ora lavoriamo solo per salvarci”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) “di più a questa squadra“. Questo l’obiettivo di Diego, che vuole portare ilalla salvezza. “Ho faticato all’inizio. Ho cambiato città, sono partito in Nazionale: ho avuto il Covid, poi un fastidio al polpaccio. Ora mi sento bene” racconta il difensore in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Il Faraone ha parlato anche dei motivi che l’hanno portato al: “Sei mesi fa Pepe Herrera me lo diceva: “Tu devi anlà, gli uruguayani li amano: è il posto per te”“.ha poi parlato della stagione dei rossoblù: “Non è facile capire cosa sia successo. Nel girone di andata abbiamo fatto pochi punti, le sconfitte fanno perdere la fiducia. Oraper: ...

Queste le probabili formazioni che scenderanno sul terreno di gioco, l'una di fronte all'altra:(3 - 5 - 2) : Cragno; Rugani,, Klavan; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; ...