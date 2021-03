Cagliari, Godin: “Conte mi ha mandato via dall’Inter. Adesso lavoriamo per salvarci” (Di mercoledì 31 marzo 2021) La prima missione del difensore Diego Godin è salvare il Cagliari. “Voglio dare di più a questa squadra. Ho faticato all'inizio. Ho cambiato città, sono partito in Nazionale: ho avuto il Covid, poi un fastidio al polpaccio. Ora mi sento bene”. Parole di Diego Godín, in un’intervista rilasciata a “La Gazzetta dello sport”, in edicola oggi. Il “Faraone” si confessa a partire dai motivi che l'hanno portato al Cagliari: “Sei mesi fa Pepe Herrera me lo diceva: “Tu devi andare là, gli uruguayani li amano: è il posto per te”.LA STAGIONE DEL Cagliari“Non è facile capire cosa sia successo. Nel girone di andata abbiamo fatto pochi punti, le sconfitte fanno perdere la fiducia. Ora lavoriamo solo per salvarci: dobbiamo allenarci e dare il massimo. Tutto qui”.ESSERE LEADER“Un leader? Penso sia il ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 31 marzo 2021) La prima missione del difensore Diegoè salvare il. “Voglio dare di più a questa squadra. Ho faticato all'inizio. Ho cambiato città, sono partito in Nazionale: ho avuto il Covid, poi un fastidio al polpaccio. Ora mi sento bene”. Parole di Diego Godín, in un’intervista rilasciata a “La Gazzetta dello sport”, in edicola oggi. Il “Faraone” si confessa a partire dai motivi che l'hanno portato al: “Sei mesi fa Pepe Herrera me lo diceva: “Tu devi andare là, gli uruguayani li amano: è il posto per te”.LA STAGIONE DEL“Non è facile capire cosa sia successo. Nel girone di andata abbiamo fatto pochi punti, le sconfitte fanno perdere la fiducia. Orasolo per: dobbiamo allenarci e dare il massimo. Tutto qui”.ESSERE LEADER“Un leader? Penso sia il ...

