Caccia illegale di cinghiali nel parco Alta Murgia: video sui social (Di mercoledì 31 marzo 2021) cinghiali inseguiti in auto e abbattuti a fucilate, il video della Caccia illegale di cinghiali finisce sui social: identificato bracconiere E’ accaduto nel parco dell’Alta Murgia Caccia illegale di cinghiali: denunciato un 45enne di Spinazzola, individuato dai carabinieri forestali. Le immagini, circolate su whatsapp, erano state girate dalla figlia adolescente dell’uomo Sono partite dalla diffusione Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 31 marzo 2021)inseguiti in auto e abbattuti a fucilate, ildelladifinisce sui: identificato bracconiere E’ accaduto neldell’di: denunciato un 45enne di Spinazzola, individuato dai carabinieri forestali. Le immagini, circolate su whatsapp, erano state girate dalla figlia adolescente dell’uomo Sono partite dalla diffusione

Advertising

RuvoLiveIt : Caccia illegale ai cinghiali, doppia operazione dei Forestali di Ruvo e Altamura - GINA32451015 : RT @baritoday: Cinghiali inseguiti in auto e abbattuti a fucilate, il video della caccia illegale finisce sui social: identificato bracconi… - SURINOMO : RT @baritoday: Cinghiali inseguiti in auto e abbattuti a fucilate, il video della caccia illegale finisce sui social: identificato bracconi… - baritoday : Cinghiali inseguiti in auto e abbattuti a fucilate, il video della caccia illegale finisce sui social: identificato… - baritoday : Cinghiali inseguiti in auto e abbattuti a fucilate, il video della caccia illegale finisce sui social: identificato… -