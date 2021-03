Buongiorno dalla Borsa 31 marzo 2021 (Di mercoledì 31 marzo 2021) (TeleBorsa) – Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,31%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il Nasdaq 100, che si ferma a 12.896,53 punti. Si è mossa in territorio negativo Tokyo, in ribasso dello 0,86%, archiviando la giornata a 29.178,8 punti. Shenzhen amplia la performance positiva dello 0,85% e chiude a 13.888,4 punti. All’insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; Londra è stabile, riportando un moderato -0,03%; senza slancio Parigi, che negozia con un +0,09%. Apprezzabile rialzo (+2,43%) a Milano per il comparto utility. Moderatamente al rialzo la prestazione di Falck Renewables, che scambia con una variazione ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Tele) – Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,31%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il Nasdaq 100, che si ferma a 12.896,53 punti. Si è mossa in territorio negativo Tokyo, in ribasso dello 0,86%, archiviando la giornata a 29.178,8 punti. Shenzhen amplia la performance positiva dello 0,85% e chiude a 13.888,4 punti. All’insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; Londra è stabile, riportando un moderato -0,03%; senza slancio Parigi, che negozia con un +0,09%. Apprezzabile rialzo (+2,43%) a Milano per il comparto utility. Moderatamente al rialzo la prestazione di Falck Renewables, che scambia con una variazione ...

Advertising

UffiziGalleries : #24marzo Siamo andati a caccia di orizzonti dalla terrazza di #PalazzoPitti per augurarvi un luminoso #Buongiorno! - _Carabinieri_ : Buongiorno da Venezia che oggi festeggia 1600 anni dalla sua fondazione. #PossiamoAiutarvi #Carabinieri… - _amicifanpage__ : buongiorno a tutti voi che siete dalla parte dei mimi, dei sopravvalutati, degli esaltati insomma, dalla parte gius… - Stop_SelfInjury : RT @Eclissi18: Buongiorno a tutti I Patrioti che come me, ogni giorno devono lottare x non farsi piegare dalla #dittatura e hanno il corag… - zanzibardy : RT @ruggierofilann4: BUONGIORNO DALLA #PUGLIA. MALDIVE...NO!!! PORTO CESAREO SALENTO. -

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno dalla Buongiorno dalla Borsa 31 marzo 2021 Stamattina si attende dalla Germania l'annuncio sul Tasso di Disoccupazione, e dall'Unione Europea la diffusione dei Prezzi al Consumo. 31 - 03 - 2021 09:24

Traffico Roma del 31 - 03 - 2021 ore 08:30 Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi traffico intenso e rallentando su tutte le consolari entrata verso il centro città in particolare per quanto riguarda il quadrante Nord lungo l'...

Buongiorno dalla Borsa 31 marzo 2021 QuiFinanza Terme, ripartenza sprint dopo la sosta Gli stabilimenti hanno già ritrovato una buona fetta di pazienti, ma anche nuovi arrivi. Afflusso massimo per piscine e reparto fanghi ...

Per le Terme una ripartenza con il botto "A livello di sicurezza – conclude Stefano Iseppi – lo stabilimento adotta i protocolli identificati dalla Fondazione per la ricerca sul termalismo a livello nazionale, e tutto il nostro personale è s ...

Stamattina si attendeGermania l'annuncio sul Tasso di Disoccupazione, e dall'Unione Europea la diffusione dei Prezzi al Consumo. 31 - 03 - 2021 09:24Luceverde Romaredazione Studio Stefano Baiocchi traffico intenso e rallentando su tutte le consolari entrata verso il centro città in particolare per quanto riguarda il quadrante Nord lungo l'...Gli stabilimenti hanno già ritrovato una buona fetta di pazienti, ma anche nuovi arrivi. Afflusso massimo per piscine e reparto fanghi ..."A livello di sicurezza – conclude Stefano Iseppi – lo stabilimento adotta i protocolli identificati dalla Fondazione per la ricerca sul termalismo a livello nazionale, e tutto il nostro personale è s ...