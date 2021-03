Buon pesce d’aprile 2021: frasi, foto e video scherzi da fare il 1 aprile (Di mercoledì 31 marzo 2021) Domani è il giorno del pesce d’aprile 2021, giornata dedicata agli scherzi per antonomasia, e che per tradizione rispetteremo anche in tempi di pandemia. Ci sono tanti modi peer augurare Buon pesce d’aprile 2021 ad amici e parenti, come le frasi e le foto da inviare su Facebook o WhatsApp. Se avete un po’ di tempo a disposizione potreste anche fare qualche scherzo per il 1 aprile, prendendo magari spunto dai video che vi alleghiamo a seguire, in cui sono illustrati le migliore burle da organizzare per la speciale ricorrenza. Partiamo dalle frasi di Buon pesce ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Domani è il giorno del, giornata dedicata agliper antonomasia, e che per tradizione rispetteremo anche in tempi di pandemia. Ci sono tanti modi peer auguraread amici e parenti, come lee leda inviare su Facebook o WhatsApp. Se avete un po’ di tempo a disposizione potreste anchequalche scherzo per il 1, prendendo magari spunto daiche vi alleghiamo a seguire, in cui sono illustrati le migliore burle da organizzare per la speciale ricorrenza. Partiamo dalledi...

Pesce d'aprile 2021: app per scherzi telefonici, le migliori Pesce d'aprile 2021: le app migliori per fare scherzi telefonici ... App per scherzi telefonici: Prank Dial Prank Dial è un'ottima alternativa a Juisapp e gode di ottime recensioni sia su iOS che ...

